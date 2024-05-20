Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.

20.05.2024 22:49
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ali T. idaresindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçtaki yolculardan Şerife T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar sürücü Ali T. ile araçta bulunan Safibaz T. ve Remzi B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şerife T'nin cenazesi, incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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