Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
O.S.T. (18) yönetimindeki 07 ZD 901 plakalı otomobil, Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde S.B. (14) idaresindeki 07 SDL 05 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet elektrik direğine otomobil ise refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü S.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan O.S.T. ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine gelen S.B'nin yakınları gözyaşı döktü. S.B'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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