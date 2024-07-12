Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Boğazkent Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana gelen kazada, A.S. idaresindeki otomobil ile Fatih Çelik idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Tolga Akbulut yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

12.07.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Boğazkent Mahallesi Sahil Caddesi'nde A.S. idaresindeki 20 AND 740 plakalı otomobil ile Fatih Çelik idaresindeki 07 BLY 449 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Tolga Akbulut yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Fatih Çelik, Motosiklet, Boğazkent, Antalya, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
12:13 Bozdağ’dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım Bozdağ'dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:19:46. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement