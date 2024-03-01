Antalya\'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fırat Müjde idaresindeki 34 FPS 488 plakalı otomobilin, Serik-Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.
Alevlere ilk müdahale o sırada yoldan geçen trafik polis ekibince yangın tüpüyle yapıldı.
Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Ön kısmında hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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