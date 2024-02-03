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Antalya'da Otomobilin Palmiye Ağacına Çarpması Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobilin Palmiye Ağacına Çarpması Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya\'da Otomobilin Palmiye Ağacına Çarpması Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ramazan Söylemez'in kullandığı otomobil palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi Serap ve çocukları Yusuf ve Elif Söylemez yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

03.02.2024 16:09
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Söylemez idaresindeki 07 VU 558 plakalı otomobil, Antalya- Burdur kara yolu Bucak Kavşağı mevkiinde refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü kaza yerinde öldü, eşi Serap, çocukları Yusuf ve Elif Söylemez yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ramazan Söylemez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da Otomobilin Palmiye Ağacına Çarpması Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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