Antalya'da Özel Bireyler İçin Mola Evleri Hizmette - Son Dakika
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Antalya'da Özel Bireyler İçin Mola Evleri Hizmette

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren Mola Evleri ile bireylere keyifli zaman geçirme ve ailelere nefes alma imkanı sunuyor. Engelli bireyler için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, aileler de kendilerine zaman ayırabiliyor.

15.01.2025 12:55  Güncelleme: 13:37
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mola Evleri, özel bireyler ve ailelerine destek vermeye devam ediyor. Özel bireyler mola evlerinde keyifli zaman geçirirken, aileler de kendilerine zaman ayırma imkanı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kepez ilçesindeki Demirgül Mola Evi, Muratpaşa ilçesindeki Falez Mola Evi ve Konyaaltı ilçesindeki Pınarbaşı Mola Evleri ile özel bireylerin ailelerine ihtiyaç duydukları zaman sağlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürü Fatin Iltar, Mola Evleri ile engelli bireylerin ailelerine nefes aldırmayı amaçladıklarını belirterek, "Engelli bireyleri olan ailelerin kendilerine zaman ayırabileceği, bir hizmet sunuyoruz. Başvuruda bulunan aileler, belediyemize ait özel donanımlı araçlarla adreslerinden alınarak Mola Evleri'ne getiriliyor. Burada engelli bireylerimiz ailelerin ihtiyaç süresi boyunca misafir ediliyorlar. İşlerini tamamlayan aileler, bizimle tekrar iletişime geçtiklerinde bireyleri tekrar evlerine ulaştırıyoruz. Üç yaşından itibaren, yatağa bağlı olmayan her özel birey bu hizmetten faydalanabiliyor. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanan bireylerimiz için asansörlü araçlarımızla güvenli bir ulaşım sağlıyoruz" dedi.

Özel bireylere özel etkinlikler

Mola Evleri'nin amacının yalnızca ulaşım ve bakım sağlamakla sınırlı olmadığını söyleyen Mola Evi Koordinatörü Gonca Ersoy, bireylerin keyifli zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Ailelerin randevu sistemiyle başvurduğunu aktaran Gonca Ersoy, "Gelen bireylerin engel tanılarına ve yeteneklerine göre aktiviteler planlıyoruz. Burada bireylerin hoşça vakit geçirmesi önceliğimiz. Çocuklara 'Bugün ne yapmak istersiniz? Günümüzü nasıl geçirelim' gibi sorular sorarak onların tercihlerini önceliklendiriyoruz. Mola Evleri bir okul ya da rehabilitasyon merkezi değil, bu nedenle bireylerimiz fiziksel koşulları ve hava şartlarına göre ne yapmak istiyorlarsa onları gerçekleştiriyoruz. Müzik, boyama, animasyon izleme gibi aktiviteler ve hava güzelse bahçe etkinlikleri düzenleyerek keyifli bir ortam sunuyoruz" diye konuştu.

Antalya\'da Özel Bireyler İçin Mola Evleri Hizmette
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Özel Bireyler İçin Mola Evleri Hizmette - Son Dakika

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