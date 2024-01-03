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Antalya'da park halindeki tıra arkadan çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da park halindeki tıra arkadan çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan kişiler kurtarıldı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Antalya\'da park halindeki tıra arkadan çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı
03.01.2024 - 11:39,
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Burak Açikgöz (21) idaresindeki 34 DSD 191 plakalı hafif ticari araç, Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda Osman B'ye ait 03 PT 130 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ticari araçta sıkışan Açikgöz ile yolcu Arif Kamlı'yı (22) bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Kamlı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Açıkgöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da park halindeki tıra arkadan çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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