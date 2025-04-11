Antalya'da Parkinson Hastalarına Ücretsiz Egzersiz Programı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Parkinson hastalarına yönelik Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde verdiği ücretsiz egzersiz programı hem moral hem de umut oluyor. Haftada iki gün birer saatlik özel egzersiz programında yürüme, denge kavrama gücü ve kas egzersizleriyle Parkinson hastalarının, hareketlilik ve yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de Parkinson hastalarına destek olmak amacıyla özel egzersiz programı düzenliyor. Atatürk ASFİM Kurs Merkezinde görevli profesyonel eğitmenler eşliğinde uygulanan egzersiz programında Parkinson hastalarına refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor. 2 aylık kurs dönemleri bulunan Parkinson Hastaları Egzersiz Kursları, Atatürk ASFİM Merkezi'nde haftanın 2 günü, 1'er saatlik dersler halinde gerçekleştiriliyor. Kursa devam etmek isteyen hastalar, sonraki kurs döneminde de yeniden kayıt olabiliyor.

"Yürüme, kas denge ve kavrama gücü egzersizleri yapıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Parkinson Hasta Egzersizi Eğitmeni Yeliz Durak, amaçlarının hem hastaların hem de yakınlarının yaşam kalitesini arttırmak olduğunu vurgulayarak, "Burada yaptırdığımız egzersizlerle motor fonksiyonlarını daha işlevsel hale gelmesini sağlıyoruz. 30 kursiyerimizle haftada 2 gün gruplar halinde egzersiz yapıyoruz. Özellikle yürüme, kas denge ve kavrama gücü egzersizleri yapıyoruz. Bakıcısı ya da elinde asa ile egzersizlere gelen vatandaşlarımız eğitimler sürdükçe yardımsız yürüyemeye başlıyorlar ve psikolojik olarak rahatlıyorlar" dedi.

Programa katılan Prkinson hastası vatandaşlar da eğitimlerden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

- Emine Demir: "ASFİM bizi hayata bağlıyor. Buraya başlamadan önce hareket yetkim azdı merdiven bile çıkamıyordum ama şimdi merdiven çıkabiliyorum. Ev ve sosyal hayatım olumlu anlamda değişti. Burada olmaktan çok memnunum."

-İlyas Şalbaz: "ASFİM'e gelince daha önce spor yapmadığımı bir sürü eksiklerim olduğunu gördüm. Burada eğitmenimiz bizlere hareketleri doğru şekilde yaptırıyor, her seansta yeni hareketler öğreniyoruz. Fiziksel egzersizler ile hareketlerim eskiye göre çok hızlandı. Burada geçirdiğim zaman bana terapi gibi geliyor."

- Ayşe Şahin: "ASFİM'de böyle bir eğitim olduğunu öğrenince hemen başvurdum 1 aydır spor yapıyorum. Eğitmenimiz vücudumuzun farklı ve daha önce çalışmayan kaslarını çalıştırıyor. Haftada 2 gün ASFİM'e geliyorum, çok rahatlıyorum."

-Battal Şaşmaz: "Burada moralimiz yükseliyor sosyal ilişkiler arkadaşlıklar kuruyoruz. Benim hastalığım ilk olarak el titremesiyle başlamıştı, ASFİM'e başladığımdan beri hastalığımda ilerleme olmadı çok faydasını gördüm. Düzenli spor yapıyor monotonluktan kurtuluyoruz."