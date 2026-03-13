Antalya'da Parkta Bıçaklı Cinayet - Son Dakika
Antalya'da Parkta Bıçaklı Cinayet

13.03.2026 11:40
Sedat Demirören, yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı parkta bıçaklayarak öldürdü.

ANTALYA'da parkta yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) bıçaklayarak öldüren Sedat Demirören, ilk duruşmada, "Bıçağı savurduğum anda maktulün yere düştüğünü fark ettim ve yaralanmadığını düşündüm. Sonra kalp krizi geçiriyor sandım. İlk etapta gömleğini açtım. Kan izini gördüm. Herhangi bir husumetim yoktu" dedi.

Olay, 1 Kasım 2025'te saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda meydana geldi. Parktaki bankta içki içen Sedat Demirören, yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan Özyıldırım, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyat edilen Özyıldırım, hayatını kaybetti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan Sedat Demirören'i yakaladı. Emniyete götürülen Sedat Demirören, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sedat Demirören'in kaçışı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Sedat Demirören'in elinde bıçakla rahat tavırla yürüdüğü, saldırının ardından elindeki kanı parkın çimlerine sildiği ve bir apartmanın demir kapısından atlayarak kaçtığı görüldü. Özyıldırım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ağabeyi Hasan Özyıldırım ve yakınları tarafından teslim alındı. Ali Haydar Özyıldırım'ın kornealarının ise yakınları tarafından bağışlandığı öğrenildi.

'OLAYDAN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMADIM'

Sanık Sedat Demirören, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçuyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Demirören, savunmasında, "Olay günü eski eşimle tartışmıştım. Evimin alt sokağındaki parkta alkol alıp, evime gitmek istiyordum. Yanımdan eski eşim nedeniyle tanıdığım bir şahıs geçti. O an maktulle bakışmamız oldu. Maktul bana yumruk vurduktan sonra belinden bir şey çıkarabilir diye kendimi korumak amaçlı bıçağımı çıkardım. Kendisini korkutmak amacıyla kedilere salam doğramak için taşıdığım bıçağı savurmak istedim. Bıçağı savurduğum anda maktulün yere düştüğünü fark ettim ve yaralanmadığını düşündüm. Sonra kalp krizi geçiriyor sandım. İlk etapta gömleğini açtım. Kan izini gördüm, tampon yaptım. Çevreye seslendim, ambulans istedim. Herhangi bir husumetim yoktu. Olay yerindeki kamera kayıtlarının mahkeme huzurunda incelenmesini istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı, sanığa uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu. Sanık ise "Geçmişte uyuşturucudan sabıkam vardı. 5 yıl cezaevinde kaldım. Olaydan önce uyuşturucu da kullanmadım" cevabını verdi.

'BABAMIN TEK SUÇU, O PARKTA OLMAKTI'

Babasının ölümüyle derin üzüntü yaşadığını belirten Kader Yanadur ise "Ben bu şahsı ilk kez görüyorum. Babamın tanıdığını da zannetmiyorum. Babam yürüyüş yapmak için o parktaydı. Babamın tek suçu, o parkta olmaktı" diye konuştu. Mahkeme heyeti, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Antalya, Güncel, Son Dakika

