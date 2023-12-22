Antalya\'da pazarda satılacak ürünleri taşımak için satın alınan motosiklet çalındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadının pazarda satacağı ürünleri taşımak için satın aldığı elektrikli motosiklet çalındı.
Karşıyaka Mahallesi 3901 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşayan Nilgün Oflaz (46), pazarda satış yapacağı ürünleri taşımak amacıyla kredi çekerek satın aldığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletini demirle bağladığı balkonda bulamayınca yetkililerden yardım istedi.
Polisin incelemesinde, bağlı olduğu demir kesilerek çalındığı anlaşılan motosikletin üzerindeki brandanın da bahçeye atıldığını tespit edildi.
Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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