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Antalya'da pazarda satılacak ürünleri taşımak için satın alınan motosiklet çalındı - Son Dakika
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Antalya'da pazarda satılacak ürünleri taşımak için satın alınan motosiklet çalındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadının pazarda satacağı ürünleri taşımak için satın aldığı elektrikli motosiklet çalındı. Motosikletin demirle bağlı olduğu balkonda olmadığını fark eden kadın, polisten yardım istedi. Polis, motosikletin çalındığını ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya\'da pazarda satılacak ürünleri taşımak için satın alınan motosiklet çalındı
22.12.2023 - 20:03,  Güncelleme: 20:05
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadının pazarda satacağı ürünleri taşımak için satın aldığı elektrikli motosiklet çalındı.

Karşıyaka Mahallesi 3901 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşayan Nilgün Oflaz (46), pazarda satış yapacağı ürünleri taşımak amacıyla kredi çekerek satın aldığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletini demirle bağladığı balkonda bulamayınca yetkililerden yardım istedi.

Polisin incelemesinde, bağlı olduğu demir kesilerek çalındığı anlaşılan motosikletin üzerindeki brandanın da bahçeye atıldığını tespit edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da pazarda satılacak ürünleri taşımak için satın alınan motosiklet çalındı - Son Dakika
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