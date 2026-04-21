Antalya'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı
Antalya'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı

21.04.2026 14:39
4. kattaki evinin penceresinden düşen Okay U., itfaiye yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden iş yerlerinin tentelerinin üzerine düşen Okay U., yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Okay U., itfaiyenin merdivenli sepetiyle tentenin üzerinden alınıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Okay U., bilinmeyen sebeple evinin penceresinden zemin kattaki iş yerinin tentesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tentenin üstünde kalan ve vücudunda kırıklar oluşan Okay U.'ya ekipler müdahale ettiği sırada vatandaşlar da tentenin yırtılmaması için elleriyle desteklemeye çalıştı.

Tente üzerinde ilk müdahalesi yapılan Okay U., sedyeye alınarak itfaiyenin merdivenli sepetiyle aracın üzerine taşındı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet şoföründen yardım isteyen ekipler, aracın kasasını da kullanarak Okay U.'yu itfaiye aracının üzerinden indirdi. Sedyeyle ambulansa taşınan Okay U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
