Antalya'da Plastik Kirliliğiyle Mücadele Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Plastik Kirliliğiyle Mücadele Projesi Devam Ediyor

Antalya'da, deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' Projesi kapsamında temizlik çalışmaları sürüyor. Proje, tek kullanımlık plastiklere odaklanarak farkındalık yaratmayı hedefliyor.

29.08.2024 13:52
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Antalya'da, deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" Projesi kapsamında kıyılardaki temizlik çalışmaları sürüyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan (TÜRÇEV) yapılan açıklamaya göre, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), TÜRÇEV ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2023'te başlattığı projeyle plastik kirlilik konusunda farkındalık yaratmak ve bu sorunu önlemek için günlük yaşamda yapabilecek değişikliklere dikkat çekiliyor.

Bu yıl tek kullanımlık plastiklere odaklanan çalışma, İngiliz pop-rock topluluğu Depeche Mode ve İsveçli saat markası Hublot'nun her yıl dünyada sayılı projeye verdiği hibeyi Türkiye'den almaya hak kazanan ilk proje oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı TURAŞ Tesisleri Lara Halk Plajı'nda 5 Eylül'de projenin son etkinliği yapılacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek 20-30 yaş arası 35 gönüllü gençle mavi bayrak ödüllü halk plajlarında dört gün boyunca stantlar kurulacak ve çeşitli programlar yürütülecek.

Etkinliğin ilk gününde, Avrupa Çevre Ajansı'nın "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında sahil ve deniz temizliği yapılacak, toplanan tüm atıklar kategorilerine göre ayrılıp sergilenecek.

Tamamı halka açık ve ücretsiz olacak etkinliklerle tek kullanımlık plastikler konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılacak. ?

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Plastik Kirliliğiyle Mücadele Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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