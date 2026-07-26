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Antalya'da rehine krizi

Antalya\'da rehine krizi
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Döşemealtı'nda S.B.'nin eşi ve çocuğunu rehin alan G.B. 3 saatlik ikna çabası sonucu teslim oldu.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde ayrılık sürecinde olduğu S.B.'nin (35) evine gelen G.B. (32), eşi ile kızını rehin aldı. Kadının öncesinde telefonunda yüklü KADES uygulaması tuşuna basması ile adrese gelen ekiplerin çabası sonrasında 3 saatte ikna edilen G.B., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00'te Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairede kızıyla birlikte yaşayan S.B., ayrılık sürecindeki G.B.'nin elinde silahla kapısının önüne gelmesi ile telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması (KADES) tuşuna bastı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Özel Harekat polisi yönlendirildi.

BALKONDAN GİRİP, KURTARDILAR

Bu sırada eve giren G.B., eşi ile 7 yaşındaki kızını rehin aldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonrasında G.B., eşi ile çocuğunu bıraktı. Kadın ile kızı, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak sağlık ekibine teslim edildi. G.B., müzakereci polislerin uğraşları sonucu ikna edildi. Daireden çıkan G.B., ambulansla götürüldüğü Antalya Şehir Hastanesi'ndeki kontrolünden sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Döşemealtı, Güvenlik, Antalya, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da rehine krizi - Son Dakika

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