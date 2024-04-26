Antalya\'da ruhsatsız güzellik merkezine adli ve idari işlemler başlatıldı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkeziyle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi.

Konyaaltı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden tespit edilen ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan işletmelerle ilgili harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan Altınkum ve Kuşkavağı mahallelerinde bulunan 2 adrese İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan denetimlerde, 1 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş olup, denetimlerde 47 kullanılmış dolgu ürünü, 2 kullanılmış enjektör, 2 dolgu cihazına el konulmuştur. Bahse konu şahıs ve işletmeler ile ilgili gerekli adli ve idari işlemler yürütülmektedir."