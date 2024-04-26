Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine adli ve idari işlemler başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine adli ve idari işlemler başlatıldı

Antalya\'da ruhsatsız güzellik merkezine adli ve idari işlemler başlatıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkeziyle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan bir işletme tespit edildi ve çeşitli dolgu malzemelerine el konuldu. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler devam etmektedir.

26.04.2024 13:10
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkeziyle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi.

Konyaaltı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden tespit edilen ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan işletmelerle ilgili harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan Altınkum ve Kuşkavağı mahallelerinde bulunan 2 adrese İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan denetimlerde, 1 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş olup, denetimlerde 47 kullanılmış dolgu ürünü, 2 kullanılmış enjektör, 2 dolgu cihazına el konulmuştur. Bahse konu şahıs ve işletmeler ile ilgili gerekli adli ve idari işlemler yürütülmektedir."

Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Güvenlik, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine adli ve idari işlemler başlatıldı - Son Dakika
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