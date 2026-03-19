Antalya'da Rüşvet Davasında 1 Tutuklama, 2 Ev Hapsi

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında dün tahliye kararı verildikten sonra savcılığın itirazının ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya bugün adliyeye getirildi. Eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise Burdur Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandığı Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nöbetçi hakim karşısına çıktı. Mahkeme, İlker Arslan ve Mehmet Okan Kaya hakkında ev hapsi kararı verirken, Fazlı Ateş ise yeniden tutuklandı.