Antalya'da SGK Müfettişlerine Rüşvet Davası Başladı

Antalya'da, eski SGK İl Müdürü Selim E. ile iki SGK iş başmüfettişi Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B.'nin, denetledikleri özel hastaneden 90 bin euro rüşvet aldıkları iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. İddianameye göre, müfettişler 2025 yılı sağlık sektörü denetimleri kapsamında Antalya'ya görevlendirildi ve eski il müdürü Selim E. ile iletişime geçerek hastaneleri önceden bilgilendirdi. Müfettişlerin, hastanelere yüksek para cezaları ve kapatma tehdidiyle baskı yaptığı, Selim E.'nin ise 120 bin euro talep ettiği öne sürüldü.

Müşteki hastane sahipleri H. U. ve V. D., talebi reddederek şikayetçi oldu ve polis gizli kamera yerleştirdi. 3 Temmuz 2025'te Selim E.'nin hastanede 90 bin euroyu poşet içinde aldığı ve müfettişlerle iletişim kurduğu kaydedildi. Sanıklar suçüstü yakalanarak tutuklandı. Duruşmada, Selim E. paranın danışmanlık ücreti olduğunu savunurken, müfettişler rüşvet iddialarını reddetti. Müştekiler ise maddi sıkıntılar nedeniyle parayı ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti.