Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da SGK Müfettişlerine Rüşvet Davası Başladı

07.04.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da eski SGK İl Müdürü Selim E. ve iki müfettişin bir özel hastaneden rüşvet aldığı iddialarıyla açılan davanın görülmesine başlandı. Müfettişlerin, hastanelere yüksek para cezası ve kapatma tehdidi ile rüşvet talep ettiği öne sürülüyor.

Antalya'da, eski SGK İl Müdürü Selim E. ile iki SGK iş başmüfettişi Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B.'nin, denetledikleri özel hastaneden 90 bin euro rüşvet aldıkları iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. İddianameye göre, müfettişler 2025 yılı sağlık sektörü denetimleri kapsamında Antalya'ya görevlendirildi ve eski il müdürü Selim E. ile iletişime geçerek hastaneleri önceden bilgilendirdi. Müfettişlerin, hastanelere yüksek para cezaları ve kapatma tehdidiyle baskı yaptığı, Selim E.'nin ise 120 bin euro talep ettiği öne sürüldü.

Müşteki hastane sahipleri H. U. ve V. D., talebi reddederek şikayetçi oldu ve polis gizli kamera yerleştirdi. 3 Temmuz 2025'te Selim E.'nin hastanede 90 bin euroyu poşet içinde aldığı ve müfettişlerle iletişim kurduğu kaydedildi. Sanıklar suçüstü yakalanarak tutuklandı. Duruşmada, Selim E. paranın danışmanlık ücreti olduğunu savunurken, müfettişler rüşvet iddialarını reddetti. Müştekiler ise maddi sıkıntılar nedeniyle parayı ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Politika, Antalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:50:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.