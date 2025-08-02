Antalya'da Rüşvet Soruşturmasına Yeni Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Rüşvet Soruşturmasına Yeni Tutuklama

02.08.2025 21:30
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Muhittin Böcek'in soruşturmasında, G.T. 'suç delillerini gizlemek' suçlamasıyla tutuklandı.

ANTALYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında, geçen günlerde tutuklanan Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile görüştüğü iddia edilen G.T., 'Suç delillerini gizlemek ve değiştirmek' suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

22 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya ile Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden, Temuçin ve Kaya tutuklanırken, Halil K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gökhan Böcek ile 2024'te evlenen Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alındı. Zuhal Böcek'in yanında olan ilk evliliğinden 8 yaşındaki kızı ise babasına teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilen Zuhal Böcek de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeni bir tutuklama kararı daha çıktı. Zuhal Böcek ile yurt dışı dönüşü görüştüğü iddia edilen G.T., 'Suç delillerini gizlemek ve değiştirmek' suçlamasıyla gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan G.T., bugün adliyeye sevk edildi. G.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince aynı suçlamayla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Rüşvet Soruşturmasına Yeni Tutuklama - Son Dakika

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