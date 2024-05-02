Antalya'da safari turu yapan araçlar çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da safari turu yapan araçlar çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Antalya\'da safari turu yapan araçlar çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan iki aracın çarpışması sonucu 12'si yabancı uyruklu 15 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunan bir kişi olduğu belirtildi.

02.05.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan iki aracın çarpışması sonucu 12'si yabancı uyruklu 15 kişi yaralandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde safari aracına dönüştürülmüş üstü açık minibüslerle turistler gezdirildiği sırada, Özcan Akkaya (60) idaresindeki 34 BSC 990 plakalı araç Manavgat Barajı yakınlarında Ferhat Arslan'ın (45) kullandığı 34 BSC 865 plakalı diğer safari aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öndeki araç yol kenarındaki beton direğe çarparak devrildi.

Kazada sürücü Arslan, araçtaki Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) ile İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Tina Taylor (61), Kacper Marcin (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelina Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52) ve Julia Marie (53) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Luley Bulorky'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da safari turu yapan araçlar çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da safari turu yapan araçlar çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement