Antalya'da Sağanak: Evler ve Seralar Su Bastı

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Antalya'nın ilçelerinde sağanak etkili oldu, ev ve seraları su bastı, dağdan sürüklenen kaya parçaları yolu kapattı

Kumluca'da yaklaşık 300 dönümde etkili olan sağanakta sera ve evleri su bastı

Demre- Finike Karayolunda sağanaktan dolayı dağdan sel sularıyla birlikte kaya ve toprak parçaları sürüklendi, yol trafiğe kapandı

ANTALYA - Antalya'nın batısında dün gece etkili olan sağanak, sabah karşı şiddetini arttırınca bazı sera ve evleri su bastı, dağdan akan sel suları nedeniyle de iki ilçeyi birbirine bağlayan karayoluna kaya ve toprak parçalarını sürüklendi. Ulaşımın durmasına neden olan kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi.

Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde sel sularını tahliye eden kanalların taşması sonucu sel suları bazı sera ve gecekondu evlere zarar verdi. Su baskınlarının yaklaşık 300 dönümlük arazide zarara neden olduğu belirtilirken, Mavikent Muhtarı Adem Karataç: "Derelerimizin taşması sonucu, seraları ve evleri su bastı. 15-20 evde mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

Kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi

Yağış nedeniyle Demre-Finike Karayolunda'da dağlardan gelen sular, kaya ve toprak parçalarını yola sürükledi. Araç ve vatandaşlar zarar görmezken, yol uzun bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarına neden olan olayda, çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri trafiğin açılması için kaya parçalarını temizleme çalışması başlattı.