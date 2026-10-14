Antalya\'da sağanak ulaşımı aksattı, Valilik ani sel ve su baskınına karşı uyardı

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla dışarı çıktı.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı yerlerde ulaşımda aksama yaşandı.

Antalya Valiliğinden yapılan uyarıda, batı ilçelerinde sabahın ilk saatlerinden, merkez ve doğu ilçelerinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.