Antalya\'da Sağanak Yağış Sel ve Su Baskınlarına Neden Oldu

Güncel

OKULUN BAHÇE DUVARI YIKILDI

Manavgat'ta Dolbazlar Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve tarım alanlarını su bastı. Dolbazlar İlköğretim Okulu'nu çevreleyen bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Bahçede biriken sudan park halindeki araçlar hasar gördü. Yağmur suyu nedeniyle su basan okul ve çevresi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Okula gelen 2 öğrencinin yağmur şiddetini artırmadan evlerine gönderildiği öğrenildi.

VİLLALARI SU BASTI

Serik'te yağışın etkisiyle yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı. 25 villanın bulunduğu bir sitedeki evlerin tamamını su basarken, sitenin boş durumdaki 1,5 metre derinliğindeki havuzu da sel sularıyla doldu. Site yaşayanları, kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Aynı bölgede çok sayıda ev ve villada benzer şekilde su baskınları yaşandığı, yolların ise su birikintileriyle dolduğu görüldü.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,