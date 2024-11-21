Antalya'da Sağanak Yağış Uyarısı!

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Antalya Valiliği, gece boyu devam etmesi beklenen yağış nedeniyle kent sakinlerine dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından "Dikkat yağış var!" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Gece boyunca devam etmesi tahmin edilen sağanak nedeniyle özellikle dere yataklarında evi bulunan, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olan, zemin kodunun altındaki iş yerlerinde malzemeleri bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.