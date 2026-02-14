Antalya'da Sağanak Yağışta Hasar ve Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
Antalya'da Sağanak Yağışta Hasar ve Kurtarma Çalışmaları

14.02.2026 15:39
Antalya'daki sağanak yağış 7 ilçede hasara yol açtı, mahsur kalanlar AFAD ekipleriyle kurtarıldı.

Antalya'da kuvvetli yağış 7 ilçede hasara neden oldu, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı (4)

Antalya'da etkili olan sağanak yağış Kaş ilçesinde de ciddi hasara neden oldu. Kuvvetli yağışın etkisiyle su seviyesi yükselen Eşen Çayı'nın etrafında taşkınlar meydana geldi. Bölgedeki çok sayıda tarım arazisi su altında kalırken, ürünler zarar gördü. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, "Belediyemiz birimleri, Eşen Çayı çevresinde bulunan mahallelerimizde gerekli önleyici ve koruyucu çalışmaları aralıksız sürdürmekte olup, ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görev yapmaktadır. Taşkından etkilenen mahallelerimizde hızlı ve etkin bir şekilde ıslah, set güçlendirme ve kurtarma çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla alıyoruz" açıklamasında bulundu.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Alanya'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak, Dimçayı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Çaya yakın konumdaki Kestel Mahallesi'nde bazı site ve villa bloklarında zemin ve birinci katlar su altında kaldı. Daire girişleri, bina çevreleri ve site içi yollar çamurlu suyla dolarken, bazı araç ve eşyaların da suya maruz kaldığı görüldü. Taşkının en fazla etkili olduğu noktalardan biri Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Yener Sokak oldu. Giriş katı su basan bir dairede bulunanlar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Ekipler göğüs hizasına kadar yükselen su içerisinde bina sakinlerine ulaşarak kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Bazı bina sakinleri bot yardımıyla tahliye edildi.

SİTE BAHÇELERİ VE OTOPARKLAR SU ALTINDA

Su baskını nedeniyle bazı sitelerin bahçe alanları ve otopark girişleri tamamen suyla kaplandı. Zemin kat dairelerin kapı önlerinde su birikintileri oluşurken, merdiven korkulukları ve bahçe duvarlarının bir kısmının su seviyesinin altında kaldığı görüldü. Öte yandan, Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre ilçede 24 saatte metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.

Kaynak: DHA

Antalya'da Sağanak Yağışta Hasar ve Kurtarma Çalışmaları

