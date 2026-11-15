Antalya'da sağlık çalışanları 25. futbol turnuvasını erken teşhis mesajıyla açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da sağlık çalışanları 25. futbol turnuvasını erken teşhis mesajıyla açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da sağlık çalışanları 25. futbol turnuvasını erken teşhis mesajıyla açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün 25'inci Geleneksel Futbol Turnuvası başladı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve sporcular açılışta 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' pankartı açarak erken tanının önemine dikkati çekti; ilk gün 6 müsabaka oynandı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün (AİSM) bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın açılışında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve sporcular "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" pankartını açtı.

Özkan, açılış konuşmasında, İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu yıl 25'incisini düzenledikleri Geleneksel Futbol Turnuvasını başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çeyrek asırlık bu güzel geleneği sağlık çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluştururken, aynı zamanda toplumsal sağlık bilincine katkı sunmayı da önemsediklerini kaydeden Özkan, "Turnuvamızın açılışında tüm sporcularımızla 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' mesajını vererek erken tanının ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkati çekmek istedik. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis, birçok hastalıkla mücadelede hayat kurtaran en önemli adımdır." dedi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara ve sporculara başarılar dilediğini ifade eden Özkan, rekabetin dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşandığı, centilmenliğin ön planda olduğu, sakatlıklardan uzak, güzel ve keyifli bir turnuva olmasını temenni etti.

Turnuvanın açılış gününde 6 müsabaka oynandı. AİSM Teknik rakibi Yoğun Bakım United'ı 5-1, Orange Atletich rakibi Özel Uncalı Hastanesini 15-0 mağlup etti.

AŞH Mavi Kod rakibi Eczacılar Odasını 2-0, Serik Devlet Hastanesi rakibi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü 5-3, Rich Hospital rakibi Serik Devlet Hastanesi Acili 10-4, AŞH Gücü rakibi Gazipaşa Devlet Hastanesini 4-2 yendi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerBehzat ÖzkanAntalyaGüncelFutbolSağlıkSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
ABD’de uçuşlar neden durdu Stephen King’in yanıtı uzaylılar ABD'de uçuşlar neden durdu? Stephen King'in yanıtı uzaylılar
13:37
A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:38
Mardinli vekile “midyeci“ paylaşımı yapan profesöre soruşturma Ömer Çelik’ten de sert tepki
Mardinli vekile "midyeci" paylaşımı yapan profesöre soruşturma! Ömer Çelik'ten de sert tepki
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:51:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'da sağlık çalışanları 25. futbol turnuvasını erken teşhis mesajıyla açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android