Antalya Otobüs Terminali'nde 90 Kilogram Kerevit Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Otobüs Terminali'nde 90 Kilogram Kerevit Yakalandı

03.07.2026 12:29  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, uygunsuz koşullarda taşınan ve büyük bölümü telef olan 90 kilogram canlı tatlı su kerevitine el konuldu. Kerevitler imha edilirken, otobüs firmasına idari işlem uygulandı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda taşımacılığına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan kontrollerde uygunsuz ve sağlıksız koşullarda taşınan 90 kilogram canlı tatlı su kereviti bulundu. Soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı belirlenen ve büyük bölümü telef olan kerevitler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik görevlilerince yapılan kontroller sırasında, bir otobüsten yolcu indirme peronuna şüpheli 6 koli indirildiği tespit edildi. Kırşehir'den gönderildiği belirlenen kolileri teslim almaya gelen olmayınca yapılan incelemede, uygunsuz ve sağlıksız koşullarda taşınan 90 kilogram canlı tatlı su kereviti bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde kerevitlerin büyük bölümünün avlanma boyu olan 10 cm'den küçük olduğunu belirledi.

OTOBÜS FİRMASINA İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Otobüs firmasına, taşıma şartlarına uyulmaması ve nakil-menşei belgesinin bulunmaması nedeniyle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. El konulan ve belediye veterinerleri tarafından kontrolleri yapılan kerevitlerin, soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı için telef olduğu belirlendi. Kerevitler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Antalya, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Otobüs Terminali'nde 90 Kilogram Kerevit Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:51:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya Otobüs Terminali'nde 90 Kilogram Kerevit Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.