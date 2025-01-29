Antalya\'da Sahil Yoğunluğu

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Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazı kişiler denizde yüzdü.

Kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 55 olarak ölçüldü.

Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlenirken, bazıları ise denize girdi.