Antalya'da sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Antalya'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 10 iş yerine sahte 100 dolar vererek vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, şüphelilerin piyasaya sürmeye çalıştığı 49 sahte 100 dolar ele geçirildi.
"Parada sahtecilik" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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