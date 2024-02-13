Antalya'da sel: Altgeçit sel sularına gömüldü, araçlar sular altında kaldı - Son Dakika
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Antalya'da sel: Altgeçit sel sularına gömüldü, araçlar sular altında kaldı

Antalya\'da sel: Altgeçit sel sularına gömüldü, araçlar sular altında kaldı

Antalya'da sel: Altgeçit sel sularına gömüldü, araçlar sular altında kaldı Antalya'da gece saatlerinden etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu.

13.02.2024 22:52
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Antalya'da sel: Altgeçit sel sularına gömüldü, araçlar sular altında kaldı

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinden etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu. Tonguç 1 Alt Geçidi sel suları ile kapandı. Araçlar suya gömüldü.

Kaynak: İHA

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