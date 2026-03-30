Antalya'da Sera İşçisi Kadın Ölü Bulundu
Antalya'da Sera İşçisi Kadın Ölü Bulundu

30.03.2026 13:24
Antalya'da Vahda Ş. evinde vurulmuş halde ölü bulunurken, kocası dahil 9 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da yabancı uyruklu sera işçisi kadının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili kocasının da aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu sera işçisi Vahda Ş'nin (25) Kepez ilçesinde ailesiyle yaşadığı müstakil evde göğsünden silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucunda ölen kadının kocasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ölen kadının yakınlarının, ifadelerinde, Vahda Ş'nin intihar ettiği, korktukları için tabancayı sakladıkları iddiasında bulundukları öğrenildi.

Öte yandan Vahda Ş'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kadının cenazesinin, defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği belirtildi.

Kepez ilçesinde dün 3 çocuk annesi Vahda Ş, Şelale Mahallesi 7509. Sokak'taki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olay yerinde silah ve mermi kovanının bulunamaması üzerine çevrede polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
