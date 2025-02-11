Antalya'da Sevgililer Günü'nde Özel Konserler

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, iki özel konserle kutlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sevda şarkılarıyla daha da özel kılacak. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda 14 Şubat Cuma Günü saat 20.00'de düzenlenecek konserde Umut Murat Aytekin şefliğinde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti "Sevda'ya Dair" şarkılar konseriyle en güzel şarkıları seslendirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası da 15 Şubat Cumartesi Günü "Sevgililer Konseri" ile aşk dolu bir gece sunacak. AKM Aspendos Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak konserde; Umut Özdiken şefliğinde, Elif Eda Saraçlar, Sılay Erman ve Ersan Tay dinleyiciyle buluşacak.