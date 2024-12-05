Antalya'da Siber Zorbalık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Siber Zorbalık Eğitimi

Antalya Emniyeti, öğrencilere siber zorbalığa karşı bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

05.12.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa yönelik yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla siber zorbalığa karşı farkındalık oluşturuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelişen teknoloji ve insanların sosyal medya mecralarında daha fazla zaman geçirmeleri üzerine artan tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlarla mücadeleyi sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, suçların önlenmesi ve yasal hakların bilinmesi için verilen eğitimlerle her yıl binlerce öğrenciye ulaşıyor, insanların toplu bulundukları alanlarda vatandaşları siber zorbalığa karşı aydınlatıyor.

"Siber zorbalığa en fazla öğrenciler maruz kalıyor"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman personel Fatih Bekir Sağlam, AA muhabirine, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim müdürlükleri arasında, siber zorbalığın önlenmesine ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik protokol imzalandığını söyledi.

Bu kapsamda kentteki birçok okulda eğitim düzenlediklerini belirten Sağlam, "Siber zorbalığa en fazla öğrenciler maruz kalıyor, bizler de bunun önüne geçebilmek ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek için eğitimler veriyoruz. Öğrencilere siber suçu, siber zorbalığın ne olduğunu, neler yapmaları gerektiğini, kendilerini bunlara karşı nasıl tanımlamaları gerektiğini anlatıyoruz." diye konuştu.

Sağlam, siber zorbalığın, yüz yüze bulunup hakaret ve fiziksel şiddet şeklinde gerçekleşen akran zorbalığından farklı olduğuna dikkati çekti.

Dijital ortamlarda siber zorbalığın arttığını vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Dijital platformlarda insanlar birbirlerinin kullanıcı ismine, istediği kişiye ulaşabiliyor veya farklı kullanıcı adıyla hesaplar açıp zorbalık yapabiliyor. Bu zorbalığın bir suç olduğunu ve yapılmaması gerektiğini öğrencilerimize aktarıyoruz. Bu zamana kadar toplam 13 bin öğrenciye ulaştık, siber zorbalıkla ilgili eğitim verdik. Mağduriyeti minimuma indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Çocukların teknoloji ve bilişime ulaşmalarına sınırlama getirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Sağlam, 3-6 yaş çocukların 1, 6-12 yaş çocukların 1,5 ve 12-18 yaş çocukların maksimum 2 saat bilişim teknolojisi kullanması gerektiğini vurguladı.

Sağlam, siber zorbalığa karşı sadece öğrencileri değil toplumun birçok kesimini yüz yüze veya afiş, broşürlerle bilgilendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, antalya, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Siber Zorbalık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:34:18. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Siber Zorbalık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.