Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

Antalya\'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

Antalya'da bugün en yüksek sıcaklık 31 derece olarak kaydedildi. Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Ayrıca, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirenler ve mavi bayraklı falez plajlarında yoğunluk yaşandı.

28.08.2024 16:20
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Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 31 derece, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında da yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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