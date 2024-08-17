Antalya'da Sıcak Havadan Bunalanlar Sahillerde Serinlemeye Çalıştı

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Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 40, deniz suyu sıcaklığı 30 ve nem oranı ise yüzde 50 olarak ölçüldü.

Sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler denizde vakit geçirirken bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sıcak hava nedeniyle kentteki bazı meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı, bazı vatandaşların tedbir için şemsiye kullandığı gözlemlendi.

Öte yandan sıcaktan bunalan sokak hayvanlarının da gölge alanlarda dinlendiği görüldü.

Kentte yarından itibaren sahil kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığının, iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.