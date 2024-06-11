Antalya'da Sıcaklık Rekoru: 44 Derece - Son Dakika
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Antalya'da Sıcaklık Rekoru: 44 Derece

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşanıyor. Cuma günü maksimum sıcaklık 44 dereceye yükselecek. Sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalışıyor. Tatilciler sahillere akın etti. Nem oranının yüzde 65'e çıkması bekleniyor. Saat 11-16 arasında yaşlı, çocuklar ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaması öneriliyor.

11.06.2024 15:50
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ANTALYA'da sıcaktan bunalanlar, denize girerek serinledi. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı kentte, cuma günü maksimum sıcaklığın 44, gece en düşük sıcaklığın 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı Antalya'da, termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi. Tatilciler, sahillerde doluluk oluşturdu. Haziran ayı maksimum sıcaklık ortalamasının 31,2 derece olduğu kentte, cuma günü sıcaklığın 44 dereceye yükselmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin 12 derece üzerinde sıcaklığın beklendiği kentte, aynı gün gece minimum sıcaklığın da 31 dereceye ulaşması öngörülüyor. Haziran ayı minimum sıcaklık ortalaması 21 derece olan Antalya'da, cuma gününe kadar gece ve gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek.

NEM ORANI YÜZDE 65

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, cuma gününe kadar Antalya'da parçalı az bulutlu havanın etkili olacağını, yağış beklenmediğini söyledi. Acar, "Maksimum sıcaklıklar 10-12 derece, minimum sıcaklık da 8 ila 10 derece mevsim normalinin üzerinde bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyli, öğle saatlerinden sonra da hafif, zaman zaman orta kuvvetli tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra nem oranının yüzde 65'e çıkması öngörülüyor. Saat 11-16 arasında yaşlı, çocuklar ve kronik hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamasını öneririz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Sıcaklık Rekoru: 44 Derece - Son Dakika
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