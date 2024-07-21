Antalya'da sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

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Evde bunalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sıcak sebebiyle açık hava oteline döndü

ANTALYA - Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gün içerisinde 42 dereceye kadar yükseliyor. Ayrıca nem oranının yüzde 70'e kadar ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, geceleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın ediyor.

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumu gündüzleri 42 dereceye, geceleri ise 30 dereceye kadar yükselen sıcaklıklardan ve yüzde 70'lere varan nemden bunalan Antalyalılar, serinlemek için Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlamayı tercih ediyor. Sahilde çadır kuran veya battaniyeler sererek uyuyan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarında denize girerek serinliyor. Öte yandan deniz suyu sıcaklığı ise ortalama 28 derece. Bu, hem serinlemek hem de rahatlamak için sahilde sabahlayan vatandaşlara ise ideal bir ortam sunuyor.