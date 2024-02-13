Antalya'da Şiddetli Yağmur Sonucu Araçlar Suya Gömüldü - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağmur Sonucu Araçlar Suya Gömüldü

Antalya\'da Şiddetli Yağmur Sonucu Araçlar Suya Gömüldü

Antalya'da gece saatlerinden bu yana devam eden şiddetli yağmur nedeniyle onlarca araç suda kaldı. Muratpaşa Mahallesi Tonguç Caddesi'nde biriken su nedeniyle araçlar yolda kaldı. Mahsur kalan bazı kişiler çekici beklerken, araçların camları ve kapıları açık kaldı. Mahsur kalan bir sürücü, işe gidememekten şikayet ederek altyapı sıkıntısının çözülmesini umut etti.

13.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:50
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ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'da gece saatlerinden bu yana devam eden şiddetli yağmur nedeniyle onlarca araç suda kaldı. Kent merkezindeki Muratpaşa Mahallesi Tonguç Caddesi'nde ise biriken su nedeniyle araçlar yolda kaldı. Araçları mahsur kalan bazı kişiler yol kenarında çekici bekledi. Bu araçlardan bazılarının camlarının ve kapılarının açık olduğu görüldü.

Aracıyla mahsur kalan Serhat Men, "İşe gideceğim ama gidemiyorum. Aracım sular nedeniyle yolda kaldı. Aracı çekmek için yol yardım çağırdım ancak o da gelirken yolda kaldı. Nasıl işe gideceğim bilmiyorum. Bu doğal afet, yapacak bir şey yok. Çok zor ama bu caddede altyapı sıkıntısı olduğunu görüyoruz. İnşallah bir çözüm bulunur, insanlar bir şekilde evine işine gider" dedi.

Kaynak: DHA

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