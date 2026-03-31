Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Sıfır Atık Farkındalığı… "Deniz Canlıları ve Deniz Kirliliği Sergisi" Açıldı

31.03.2026 11:39  Güncelleme: 12:23
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü öğrencilerle birlikte kutlayarak çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenledi. Öğrenciler, topladıkları atıklardan oluşan sergi açarak geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdu.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü öğrencilerle birlikte kutladı. Etkinlikte öğrencilerin topladıkları atıklardan dönüştürdükleri "Deniz Canlıları ve Deniz Kirliliği Sergisi" açılırken, sıfır atığa dikkat çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Kemer Hakkı Saygan-Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte geri dönüşüm tişört yapım atölyesi düzenlendi. Sıfır Atık Günü'nde öğrenciler topladıkları atıklardan dönüştürdükleriyle "Deniz Canlıları ve Deniz Kirliliği Sergisi" açıldı.

Çevre bilinci genç yaşlarda kazanılıyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı, geleceğin teminatı gençlere yönelik bu tür etkinliklerinin önemine dikkati çekerek, "Sıfır atık anlayışı ve yaklaşımı küçük yaşlarda okullarda kazanılan niteliklerdir. Çocuklarımızın bu davranışları kazanması sadece derslerle olmuyor. Öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin böylesi güzel etkinliklerle bu farkındalığı kazandırmasıyla kalıcı oluyor. Bizleri de buraya davet ederek bu sürece katkı sunmamızı sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kurumsal sıfır atık hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nin sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaları ve hedeflerine ilişkin de bilgi veren Kireçcibaşı, "Sıfır atık belgesi sayımızı yıllar içerisindeki çalışmalarımızla 21'e ulaştırdık. Kurumsal sıfır atık çalışmalarımızı tüm yerleşkelerimizde titizlikle uygulayarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda özellikle sorumluluğumuz altında olan büyük kapsamlı organik ve ambalaj atıkların olduğu toptancı hallerinde bu çalışmaları yürüterek belgelerimizi alıyoruz. Tehlikeli atık olarak geçen zirai ilaç ambalaj atıkları ile ilgili Antalya'ya önemli bir proje kazandırdık. 7 ilçemizde zirai ambalaj atıklarımızı topluyoruz. Yakın zamanda Gazipaşa ilçemizde de projemiz hayata geçecek" diye konuştu.

Sıfır Atık Günü için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Kemer Hakkı Saygan-Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu Müdürü Hatice Oruç ise "Çocuklarımızın bu özel günü yaşayarak, bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça bilinçliler. Canla başla bugün güzel bir sergi hazırlayarak açtı. Hayatları boyunca unutmayacakları bir gün yaşadı. Çevreye karşı artık daha duyarlı olacaklarından eminim. Büyükşehir Belediyemizde bu süreçte bizim yanımızda oldu. Katkıda bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hobi bahçesi oluşturuduldu

Öte yandan, etkinlik kapsamında okul bahçesinde oluşturulan hobi bahçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen çiçekler öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuldu. Öğrencilere ayrıca Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde zeytinyağı posasından üretilen doğal sabun dağıtıldı. Öğrencilere doğanın korunması, atık yönetiminin ekonomik değeri ve israfın önlenmesine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
