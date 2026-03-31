Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Sıfır Atık Farkındalığı… "Deniz Canlıları ve Deniz Kirliliği Sergisi" Açıldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü öğrencilerle birlikte kutladı. Etkinlikte öğrencilerin topladıkları atıklardan dönüştürdükleri "Deniz Canlıları ve Deniz Kirliliği Sergisi" açılırken, sıfır atığa dikkat çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Kemer Hakkı Saygan-Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte geri dönüşüm tişört yapım atölyesi düzenlendi. Sıfır Atık Günü'nde öğrenciler topladıkları atıklardan dönüştürdükleriyle "Deniz Canlıları ve Deniz Kirliliği Sergisi" açıldı.

Çevre bilinci genç yaşlarda kazanılıyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı, geleceğin teminatı gençlere yönelik bu tür etkinliklerinin önemine dikkati çekerek, "Sıfır atık anlayışı ve yaklaşımı küçük yaşlarda okullarda kazanılan niteliklerdir. Çocuklarımızın bu davranışları kazanması sadece derslerle olmuyor. Öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin böylesi güzel etkinliklerle bu farkındalığı kazandırmasıyla kalıcı oluyor. Bizleri de buraya davet ederek bu sürece katkı sunmamızı sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kurumsal sıfır atık hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nin sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaları ve hedeflerine ilişkin de bilgi veren Kireçcibaşı, "Sıfır atık belgesi sayımızı yıllar içerisindeki çalışmalarımızla 21'e ulaştırdık. Kurumsal sıfır atık çalışmalarımızı tüm yerleşkelerimizde titizlikle uygulayarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda özellikle sorumluluğumuz altında olan büyük kapsamlı organik ve ambalaj atıkların olduğu toptancı hallerinde bu çalışmaları yürüterek belgelerimizi alıyoruz. Tehlikeli atık olarak geçen zirai ilaç ambalaj atıkları ile ilgili Antalya'ya önemli bir proje kazandırdık. 7 ilçemizde zirai ambalaj atıklarımızı topluyoruz. Yakın zamanda Gazipaşa ilçemizde de projemiz hayata geçecek" diye konuştu.

Sıfır Atık Günü için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Kemer Hakkı Saygan-Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu Müdürü Hatice Oruç ise "Çocuklarımızın bu özel günü yaşayarak, bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça bilinçliler. Canla başla bugün güzel bir sergi hazırlayarak açtı. Hayatları boyunca unutmayacakları bir gün yaşadı. Çevreye karşı artık daha duyarlı olacaklarından eminim. Büyükşehir Belediyemizde bu süreçte bizim yanımızda oldu. Katkıda bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hobi bahçesi oluşturuduldu

Öte yandan, etkinlik kapsamında okul bahçesinde oluşturulan hobi bahçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen çiçekler öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuldu. Öğrencilere ayrıca Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde zeytinyağı posasından üretilen doğal sabun dağıtıldı. Öğrencilere doğanın korunması, atık yönetiminin ekonomik değeri ve israfın önlenmesine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.