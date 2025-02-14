Antalya'da Sıhhi Tesisatçılara İlk Defa Kontrol Belgesi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Sıhhi Tesisatçılara İlk Defa Kontrol Belgesi Verildi

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AESOB iş birliği ile sıhhi tesisatçı esnafına Atık Su Şube Yolu Kontrol Belgesi ve ASAT kayıt numarası verilmeye başlandı. Eğitim programına katılan 900 tesisatçı, su ve kanalizasyon bağlantılarını nasıl yapacaklarını öğrendi.

14.02.2025 11:49  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez sıhhi tesisatçı esnafına Atık Su Şube Yolu Kontrol Belgesi ve ASAT kayıt numarası verildi. Bu sayede, meslek kodu olmadan kaçak ve korsan şekilde çalışanların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliği içerisinde kent genelindeki sıhhi tesisatçı esnafına su ve atık su bağlantı raporu ve tesisatçılar eğitimi verildi.

900 tesisatçı eğitim aldı

AESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitime AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Necdet Erol, ASAT Abonelik İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldıran, ASAT Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürü Burak Adalı, ASAT Sayaç ve Saha Kontrol Müdürü Emre Akdemir ve sıhhi tesisat esnafı katıldı.

Antalya genelindeki toplam 900 tesisatçı esnafına ASAT Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürü Burak Adalı ve Sayaç ve Saha Kontrol Müdürü Emre Akdemir tarafından verilene eğitimde binalarda su ve kanalizasyon bağlantılarının nasıl yapılması gerektiği, tesisat malzemelerin hangi özelliklerde olması gerektiği, projelere nasıl uyulması gerektiği gibi konular anlatıldı.

Eğitime ilişkin bilgi veren ASAT Abonelik İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldıran, "Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen Antalya ve 19 ilçedeki sıhhi tesisatçı ve makine mühendislerine eğitim düzenliyoruz. Bu kapsamda binaların su tesisatları ve kanalizasyon tesisatları iskan aşamasında ASAT tarafından incelenecek. Eğitim sonunda emekçilere sertifikaları ve ASAT kayıt numarası verilecek. Bu eğitimi almamış meslek kodu bu işi öngörmeyen meslek kodları artık bu işi kaçak şekilde yapamayacak" dedi.

Kaçak ve korsan çalışana geçit yok

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise "Artık işinin ehli olmayan, NACE kodları başka meslek gruplarında olan, vergi kaydı, esnaf sicil kaydı ve oda kaydı bulunmayanlara geçit verilmeyecek. ASAT ve AESOB iş birliğiyle Kaştan Gazipaşa'ya kadar bu işi yapan tüm emekçiler bir NACE kodu altında sadece sıhhi tesisat işini yapacak. Düzenlenen eğitimle belgelerine kavuşan esnafımıza verilen kod numarası ile hakkını korumuş olacağız. Türkiye'de bir ilk olan bu çalışma için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sıhhi Tesisatçılara İlk Defa Kontrol Belgesi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:36:59. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Sıhhi Tesisatçılara İlk Defa Kontrol Belgesi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.