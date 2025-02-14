Antalya'da Sıhhi Tesisatçılara İlk Defa Kontrol Belgesi Verildi

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez sıhhi tesisatçı esnafına Atık Su Şube Yolu Kontrol Belgesi ve ASAT kayıt numarası verildi. Bu sayede, meslek kodu olmadan kaçak ve korsan şekilde çalışanların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliği içerisinde kent genelindeki sıhhi tesisatçı esnafına su ve atık su bağlantı raporu ve tesisatçılar eğitimi verildi.

900 tesisatçı eğitim aldı

AESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitime AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Necdet Erol, ASAT Abonelik İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldıran, ASAT Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürü Burak Adalı, ASAT Sayaç ve Saha Kontrol Müdürü Emre Akdemir ve sıhhi tesisat esnafı katıldı.

Antalya genelindeki toplam 900 tesisatçı esnafına ASAT Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürü Burak Adalı ve Sayaç ve Saha Kontrol Müdürü Emre Akdemir tarafından verilene eğitimde binalarda su ve kanalizasyon bağlantılarının nasıl yapılması gerektiği, tesisat malzemelerin hangi özelliklerde olması gerektiği, projelere nasıl uyulması gerektiği gibi konular anlatıldı.

Eğitime ilişkin bilgi veren ASAT Abonelik İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldıran, "Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen Antalya ve 19 ilçedeki sıhhi tesisatçı ve makine mühendislerine eğitim düzenliyoruz. Bu kapsamda binaların su tesisatları ve kanalizasyon tesisatları iskan aşamasında ASAT tarafından incelenecek. Eğitim sonunda emekçilere sertifikaları ve ASAT kayıt numarası verilecek. Bu eğitimi almamış meslek kodu bu işi öngörmeyen meslek kodları artık bu işi kaçak şekilde yapamayacak" dedi.

Kaçak ve korsan çalışana geçit yok

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise "Artık işinin ehli olmayan, NACE kodları başka meslek gruplarında olan, vergi kaydı, esnaf sicil kaydı ve oda kaydı bulunmayanlara geçit verilmeyecek. ASAT ve AESOB iş birliğiyle Kaştan Gazipaşa'ya kadar bu işi yapan tüm emekçiler bir NACE kodu altında sadece sıhhi tesisat işini yapacak. Düzenlenen eğitimle belgelerine kavuşan esnafımıza verilen kod numarası ile hakkını korumuş olacağız. Türkiye'de bir ilk olan bu çalışma için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.