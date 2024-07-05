Antalya'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişinin adresine operasyon düzenledi.

Buradaki aramada, 4'er ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tabanca şarjörü, 8 bin tabanca fişeği, 1000 tüfek fişeği, 10 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.