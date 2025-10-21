Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 2 ölü, 2 yaralı

21.10.2025 00:16
Antalya'nın Serik ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki emlak ofisine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Koç ofis içinde, Al da sokakta vuruldu. Silahlı kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Kaynak: AA

