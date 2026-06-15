Antalya'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Antalya\'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
15.06.2026 21:02
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Serik'te yaş pasta alırken silahlı saldırıya uğrayan M.K.E hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'ndeki dükkandan yaş pasta alıp ayrılan M.K.E, yolda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan silahlı saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

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