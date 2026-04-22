Antalya'da Silahlı Suç Örgütü Operasyonu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda olayı planlayan ve gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.