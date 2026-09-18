Antalya'da son bir haftada 1786 şüpheli yakalandı, 188'i tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da son bir haftada 1786 şüpheli yakalandı, 188'i tutuklandı

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Antalya\'da son bir haftada 1786 şüpheli yakalandı, 188\'i tutuklandı
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Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 458'i aranan 1786 şüpheli yakalandı, 188 kişi tutuklandı. Denetimlerde 42 bin 935 araç kontrol edilirken 38 çalıntı araç ile yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde 458'i çeşitli suçlardan aranan 1786 şüpheli yakalandı, 188 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde başta "kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" olmak üzere asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışma ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 178 bin 685 kişinin sorgulaması yapıldı.

Çalışmalarda, 458'i aranan, 1786 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 188'i tutuklandı.

Ekiplerce 42 bin 935 otomobil ve motosiklet kontrol edildi. Çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 38 otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 8 olayda 32 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında ise 306 kişiye idari işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 115 geçici konaklama yeri ile 70 kiralık araç firması kontrol edildi.

Çalışmalar kapsamında 36 ateşli silah, 221 fişek ve tüfek kartuşu ile 6 kesici alet ele geçirildi.

Ekiplerce yaklaşık 3 milyon lira değerinde 150 parça ziynet eşyasına da el konuldu.

Kaynak: AA
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