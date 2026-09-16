Antalya\'da su diyaloğu toplantısı yapıldı, ASAT arıtılmış su hedefini açıkladı

(ANTALYA) - Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde "Antalya Su Diyaloğu" toplantısı düzenlendi. ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, arıtılmış suların tarım, yeşil alan sulaması ve uygun endüstriyel kullanımlarda yeniden değerlendirilmesinin kentin su geleceği açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Yaklaşan COP31 öncesinde Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde "Antalya Su Diyaloğu" düzenlendi. Tarım, turizm, ticaret ve sanayi sektöründe su yönetimi başlıklarının ele alındığı zirvede kentin su geleceği, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, kamu, üniversite ve sektör temsilcileri katıldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPIMIZIN ÖNÜNDE

COP31 öncesi böyle bir toplantıyı düzenlediği için Antalya Ticaret Borsası'na teşekkür eden Hacıoğlu, "Hepimizin ortak derdi su. Buradaki herkes bu şehre su yönetimi ve suyun gelecek nesillere aktarılması ile ilgili çok büyük katkılar sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da bizler de suyla ilgili önemli çalışmalara imza atıyoruz. Antalya iklim değişikliğini Manavgat yangınından sonra konuşur oldu. İklim değişikliği kapımızın önünde. Neler yapabiliriz, geleceğe nasıl katkı koyabiliriz diye baktığımızda çalışmalarımızı su ve su kaynaklarını daha verimli kullanmaya odaklandırdık" diye konuştu.

"SU KAYNAKLARIMIZI KORUMALIYIZ"

Gülebay ise Antalya'nın artan nüfusu, turizm ve tarımsal faaliyetleriyle birlikte suya olan talebin de artacağını belirterek, su yönetiminde kaynakların daha verimli kullanılmasının önemine dikkati çekti. Gülebay, ASAT'ın çalışmalarını su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak, arıtılmış suyu yeniden kazanmak ve alternatif su kaynaklarını değerlendirmek olmak üzere dört temel hedef doğrultusunda sürdürdüğünü ifade etti. Su kaynaklarının gelecek nesiller için korunması gerektiğini vurgulayan Gülebay, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, SCADA ve akıllı ölçüm sistemlerinin geliştirilmesiyle su kayıplarının azaltılacağını söyledi.

Arıtılmış suların tarım, yeşil alan sulaması ve uygun endüstriyel kullanımlarda yeniden değerlendirilmesinin de Antalya'nın su geleceği açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Gülebay, "Hedefimiz daha fazla su tüketen bir Antalya değil, mevcut suyunu daha akıllı kullanan bir Antalya. ASAT olarak kaynaklarımızı koruyan, kayıpları azaltan, atık suyu yeniden kazanan ve gelecek nesillerin su hakkını güvence altına alan bir su yönetim sistemi için çalışıyoruz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR SUYU KORUYOR ÜRETİMİ BÜYÜTÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı da "Yerel Yönetimlerde Tarımsal Su Yönetimi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Kireçcibaşı tarafından yapılan sunumda Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler paylaşıldı.

Melike Kireçcibaşı, "Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin daha verimli sulama yapabilmesi adına 2019 yılından bugüne 26 kapalı sistem tarımsal sulama tesisi yapılarak hizmete sunulmuştur. Sulama kooperatiflerine ve muhtarlıklara bugüne kadar 700 kilometrelik sulama borusu desteği sağladık. Eski açık sulama tesislerini revize ederek kapalı devre sulama sistemlerine dönüştürüldü. Böylece yüzde 75 su tasarrufu sağlandı. Antalya, 43 bin dekarlık modern sulama alanına kavuştu. Saniyede 2 bin 875 litre su sağlanırken, bin kilometrelik de toplam boru hattı sağlandı. Üreticilerimize dijital tarım uygulamaları, biyolojik mücadele, fide ve fidan destekleri sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.