Antalya'da Süper Yatlar Bakımda

13.04.2026 10:31
Dünyada sadece iki olan Galaxy trimaranları ve 80 metrelik süper yat, Antalya'da bakımda.

DÜNYADA sadece iki tane olan Galaxy ve Galaxy Of Happiness trimaranları (çok gövdeli tekne) ile 80 metrelik bir süper yat, bakım ve onarım için Antalya Serbest Bölge'ye geldi.

Ultra lüks yat imalatında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge, son yıllarda bakım ve onarım alanında da ciddi talep görüyor. Dünyanın birçok ülkesinden lüks yatların sahipleri, bakım ve onarım için kenti tercih ediyor. Son olarak dünyada sadece iki tane bulunan ve dış görünüşü uzay mekiğini andıran Galaxy ve Galaxy Of Happiness isimli gümüş renkli trimaran ile 80 metrelik süper bir yat, bakım ve onarım için Antalya Serbest Bölge'ye geldi. 2016 yılında Letonya'da 53 metre uzunluk ve 17 metre genişlikteki özel üretim olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışı yapılan iki trimaranın, Antalya Serbest Bölge'deki bakımları 1 aydır sürüyor. Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 grostonluk ve 30 knot hıza ulaşabilen yatların, her birinin değerinin 33 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

80 METRELİK DEV YAT ANTALYA'DA

Bir iş insanına ait 80 metrelik ultra lüks yatın bakım onarımı için de Antalya Serbest Bölge tercih edildi. ASBAŞ'a ait rıhtımdan bakım onarım için karaya çıkartılan 80 metrelik süper yat, 1 ana süit, 1 VIP, 4 misafir kabini toplam 12 kişilik konaklama ve 19 mürettebata sahip. 19 bin beygir gücünde 4 motoruyla 30 knot (yaklaşık 55 km/s) hıza ulaşabilen yatta 7 metrelik şelale ve cam tabanlı havuz, spa&wellness merkezi, winch tasarımı özel limuzin tender, açılır platformlar ve beach club, helikopter iniş pisti gibi birçok özellik yer alıyor.

DOĞU AKDENİZ'İN MERKEZİ

Dünya süper yat imalatında Türkiye'de birinci, dünyada da çok önemli yere sahip olan Antalya Serbest Bölge, son yıllarda süper yatların bakım ve onarımlarında da en önemli merkezlerinden birine dönüştü. Süper lüks yat üretiminde olduğu gibi süper yatların bakım ve onarımında da yurt dışına yönelik faaliyet gösterilen bölge, özellikle 2021 yılındaki altyapı yatırımı tamamladıktan sonra Akdeniz çanağında onlarca teknenin tercih noktası oldu. Doğu Akdeniz'in en kapasiteli yat üretim ve bakım merkezi haline gelen Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 243 süper yatın bakım ve onarımı tamamlandı ve 150 milyon dolarlık gelir sağlandı. Bakım ve onarım faaliyetlerinin yoğun devam ettiği bölgede son verilere göre aralarında iki Galaxy'nin de olduğu toplam 34 süper yatın bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Advertisement
