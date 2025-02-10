Antalya'da Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi Başladı

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(ANTALYA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (ENSTİTÜSU) iş birliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" Antalya'da başladı. 10-12 Şubat günleri arasında yapılacak kongrede çevre bilinci, iklim değişikliği, sürdürülebilir su yönetimi ve sıfır atık uygulamaları başlıkları ele alınıyor.

TÜRÇEV ve ENSTİTÜSU iş birliğiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" Antalya Kemer'de başladı. Çevre eğitimi alanında düzenlenen ilk geniş kapsamlı kongrede 15 üniversite, 19 belediye, çok sayıda ilk, ortaokul ve lise, kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda hedefler ele alınıyor.

10-12 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen kongrede çevre eğitimi, iklim değişikliği, sürdürülebilir su yönetimi, sıfır atık uygulamaları, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve medyanın çevre farkındalığındaki rolü başlıkları ele alınıyor. Katılımcılar, çevre bilincini artırmak ve geleceğe yönelik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla fikir alışverişinde bulunuyor. Kongre, katılımcılar arasında çevre eğitimi ve farkındalık çalışmaları konusunda iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendiren bir platform sunuyor. Alanında uzman konuşmacılar, çevresel sürdürülebilirliğin eğitim sistemine nasıl daha iyi entegre edilebileceği üzerine görüşlerini paylaşıyor.

TÜRÇEV ve ENSTİTÜSU, kongrede ortaya çıkan fikir ve önerilerin çevre eğitimi politikalarına katkı sunacağını belirterek, çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

"Toplumun her yaştan bireyine bu kongrenin öncülük edeceğine inanıyoruz"

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Turizm Eski Bakanı Abdulkadir Ateş, kongrenin önemine şu sözlerle dikkati çekti:

"Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin temel taşlarından biri çevre eğitimidir. Bu kongre, 30 yıldan fazla süredir çevre eğitimi alanındaki uluslararası çalışmalarımızın yepyeni bir boyuta taşınarak toplumun tüm kesimlerinde çevre farkındalığının artırılması ve kalıcı çözümler üretilmesi adına farklı paydaşları bir araya getiren önemli bir platform niteliğindedir. Toplumun her yaştan bireyine, okullara, kurumlara ve özel sektöre çevre eğitiminin yaygınlaştırılması için bu kongrenin öncülük edeceğine inanıyoruz."

"Çevre eğitimi öncelikli hedefimiz olmalıdır"

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Kongre Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Gökşen Çapar ise kongrenin kapsamını vurguladı:

"Ülkemizde ilk defa düzenlediğimiz Sürdürülebilir Gelecek için Çevre Eğitimi Kongresi üniversiteler, okullar, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından büyük ilgi görmüştür. Kongremizde bildiri sunumlarına ek olarak paneller ve atölyeler ile oldukça zengin bir program oluşturduk. Çevre eğitimi, yaşadığımız iklim krizi ve su stresi ile mücadele edebilmek için elimizdeki en etkin araçtır, bu nedenle öncelikli hedefimiz olmalıdır."