Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Ulaşım Ana Planı Tematik Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı

(ANTALYA)- Antalya'da ulaşım sorunlarını çözmek ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurmak amacıyla çalışmaları yürütülen 2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı kapsamında "Tematik Çalıştay" düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Hedefimiz; özel araç kullanımının dengeli biçimde yönetildiği, toplu taşımanın güçlendirildiği, yürüyüş yolları ve bisiklet ulaşımının, çevre dostu araçların gerçek bir alternatif haline geldiği, farklı ulaşım türlerinin birbirini tamamladığı bir Antalya ulaşım sistemi kurmak" dedi.

2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı Tematik Çalıştayı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Çalıştayda; kentsel planlama ve ulaşım, motorsuz ulaşım, toplu taşımanın geliştirilmesi, yol ağı ve yol güvenliği, katılımcı yönetişim, çevre ve iklim, dijital ve hareketlilik, erişilebilirlik ve eşitlik, turizm ve ulaşım ile ulaşım finansmanı konu başlıkları ele alındı.

"Ulaşım vizyonunu hep birlikte şekillendirmek istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın hızla artan nüfusu, yılda yaklaşık 30 milyon yerli yabancı ziyaretçi sayısı ile ulaşım konusunda artık günü değil, geleceği planlayan çözümlere ihtiyaç duyan bir kent olduğuna dikkat çekti. Özdemir, "Muhittin Başkanımızın söylediği gibi günü kurtaran kısa vadeli çözümler değil geleceği planlayan uzun vadeli çözümler üretiyoruz. Ulaşım problemine de bir yandan kısa vadede çözümler üretirken, diğer yandan orta ve uzun vadede kentimizin ulaşım vizyonunu hep birlikte şekillendirmek istiyoruz" dedi.

"Yatırım programına alınması halinde ivedilikle başlayacağız"

Özdemir, Antalya'nın 600 bin 165 araç sayısı ile Türkiye'nin nüfusuna göre en fazla araç sayısına sahip kenti olduğunu vurgulayarak, "Ulaşıma etki eden tüm olumsuzluklara rağmen kavşak düzenlemeleri, üst geçitler, tamamladığımız köprüler, 148 akıllı kavşak, 106 ilave toplu taşım aracı, tamamladığımız 3. etap raylı sistem ile kent ulaşımına önemli katkılar sağladık. Konyaaltı-Varsak arası, 18 km'lik 4. etap raylı sistem projesinin izinlerini alarak yapım ihalesini gerçekleştirdik. Yatırım programına alınması halinde ivedilikle başlayacağız. Devamında Lara-Kundu bağlantılı 22 km'lik 5. etap raylı sistem projemizi de tamamlayarak bakanlık ön onayını aldık" ifadelerini kullandı. Özdemir, bu anlayışla yürütülen ve 2040 yılını esas alan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı- ASKUP'un, yalnızca bir ulaşım planı değil; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği birlikte ele alan bütüncül bir kent vizyonu olduğunu ifade etti.

"Daha uygulanabilir çözümler üretmeyi amaçlıyoruz"

Kasım 2024 itibarıyla çalışmalarına başlanan süreçte, Antalya'nın mevcut ulaşım yapısının tüm boyutlarıyla analiz edildiğini söyleyen Özdemir, "168 kurumla yapılan yazışmalar, sahada gerçekleştirilen sayımlar ve 9 bini aşkın anketle çok güçlü bir veri altyapısı oluşturduk. Sahadan gelen görüş ve deneyimleri bu sürece dahil ederek daha güçlü, daha uygulanabilir çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz; özel araç kullanımının dengeli biçimde yönetildiği, toplu taşımanın güçlendirildiği, yürüyüş yolları ve bisiklet ulaşımının, çevre dostu araçların gerçek bir alternatif haline geldiği, farklı ulaşım türlerinin birbirini tamamladığı bir Antalya ulaşım sistemi kurmaktır" diye konuştu.

"Enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyoruz"

Özdemir'in konuşmasının ardından konuşan Proje Müdürü Melike Sarım Boynuyoğun, çalışmanın kapsamını, hedeflerini ve yol haritasını anlattı. Boynuyoğun, planın süreçleri, analizler ve teknik çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Boynuyoğun, SKUP ile neler yapabileceğini şu sözlerle anlattı:

"Ulaşım ihtiyaçlarını farklı yollarla karşılamaya çalışarak hem kendi sağlığımızı hem de çevremizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. SKUP ile geliştirilen karar ve stratejiler ile seyahat mesafelerini kısaltabiliriz. Hem süre hem de maliyet açısından tasarruf sağlayabiliriz. Verimlilik ve maliyetimizi optium hale getirebiliriz. Başta yol güvenliği olmak üzere genel olarak güvenliği arttırabiliriz. Alacağımız önlemlerle ulaşım kaynaklı emisyon miktarını azaltmak, hava ve gürültü kirliliğini, enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyoruz."

Açılış konuşmalarının sonrasında katılımcılar tarafından çalıştay tema konuları konuşulup tartışılarak, senaryo seçimi gerçekleştirildi.