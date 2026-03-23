Antalya'da Tabancalı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Antalya'da Tabancalı Kavga: 1 Ağır Yaralı

23.03.2026 13:49
Antalya'da Özay A., Serdar P.'nin iş yerine giderek ateş açtı. Serdar P. karşılık verince Özay ağır yaralandı.

ANTALYA'da Özay A. (29), kız arkadaşı ile görüştüğünü düşündüğü Serdar P.'nin (33) iş yerine giderek, tabancayla rastgele ateş etti. Pompalı tüfekle karşılık veren Serdar P., Özay A.'yı kasığından ağır yaraladı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19025 Sokak'ta meydana geldi. Özay A., kız arkadaşı T.'nin görüştüğünü düşündüğü Serdar P. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özay A., Serdar P.'ye konum atmasını ve geleceğini söyledi. Özay A., konum bilgisini atan Serdar P.'nin iş yerine giderek, tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Serdar P. ise pompalı tüfekle karşılık verdi. Özay A., tüfekten çıkan saçmalarla kasığından yaralanırken, Serdar P. ise kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Özay A.'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede yaptıkları inceleme ve çalışmalarla şüpheli Serdar P.'yi olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Serdar P., Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirip adliyeye sevk edildi. Serdar P.'nin ifadesinde, "Beni telefonla aradı. Konum at geliyorum' dedi. Ben de kendisine konum attım. Buraya gelir gelmez de ateş etmeye başladı. Sonrasında ise olaylar yaşandı" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Tabancalı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Tabancalı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
