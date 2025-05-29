Antalya'da Takla Atan Araçta Yaralanan Yok

ANTALYA'da başka bir araçla çarpışan otomobil, refüje vurduktan sonra takla attı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 07 KM 053 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında sağ şeritte ilerleyen 07 BTJ 695 plakalı otomobilin çamurluk ve kapı kısmına çarptı. Çarpmanın ardından savrulan 07 KM 053 araç, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kazayı görenlerin yardım ettiği sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada her iki araçtakilerden yaralanan olmadı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,