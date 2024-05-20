Antalya\'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yaptı.
Denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada 99 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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